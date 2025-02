USA: Trump avverte Hamas se salta lo scambio ostaggi del 15 febbraio, salta anche la tregua

(PRIMAPRESS) - USA - Un ritardo da parte di Hamas, in quello che dovrebbe essere il quinto scambio con Israele per far reggere l'accordo di tregua sulla Striscia di Gaza, potrebbe far saltare il banco. E questa volta a mostrare i denti è il presidente americano Trump: l'accordo tra Israele e Hamas dovrebbe essere annullato se quest'ultimo non rilascerà gli ultimi ostaggi entro sabato 15 febbraio alle 12. "Parlo per me, Israele può ignorarlo", ha aggiunto, ammonendo però che senza rilasci "si scatenerà l'inferno". E stop aiuti a Egitto e Giordania se non accoglieranno i palestinesi di Gaza.

Poi dalla Casa Bianca arrivano altre notizie spostando l'attenzione sull'altro conflitto, quello ucraino. Trump riferisce: "Ho detto a Kiev che voglio l'equivalente di 500 mld di dollari di terre rare e hanno sostanzialmente accettato". E ancora annuncia di aver firmato dazi import acciaio-alluminio. Il delirio di onnipotenza a stelle e strisce è servito. - (PRIMAPRESS)