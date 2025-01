Gaza: rilasciati da Israele 90 detenuti palestinesi tra cui Khalida Jarrar del FNP

(PRIMAPRESS) - GAZA - Ieri sera, dopo quasi 7 ore dal rilascio delle 3 ragazze israeliane che erano in mano ad Hamas, sono stati liberati nella notte 90 detenuti palestinesi come previsto dall'accordo sul cessate il fuoco con Gaza. Due autobus con i prigionieri a bordo, hanno lasciato la prigione israeliana di Ofer in Cisgiordania,poco dopo l'una di notte.Tra i detenuti c'è Khalida Jarrar,62 anni componente di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, organizzazione protagonista anche della Seconda Intifada. Per Israele, Usa e Ue è nella lista di organizzazione terroristica. - (PRIMAPRESS)