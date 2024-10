G7 Salute: lavori aperti ad Ancona. Confronto su fondi ricerca per contrastare i virus-resistenti

(PRIMAPRESS) - ANCONA - Sono stati il presidente della regione Marche, Acquaroli e il sindaco di Ancona, Silvetti ad aprire insieme al ministro della Sanità, Schillac, il G7 Salute ad Ancona i cui lavori si svolgeranno oggi e domani 11 ottobre. “Questo vertice - dice Schillaci - ci vede impegnati a potenziare a livello internazionale la capacità di gestione e controllo di eventuali epidemie in tutte le aree del pianeta nonché a incentivare la collaborazione tra Paesi per sostenere la ricerca e i nuovi farmaci, anche alla luce dell’emergenza legata all’antimicrobico resistenza”. Il G7 Salute” è anche l’occasione per promuovere a livello internazionale il nostro modello alimentare e in particolare gli effetti salutari della dieta mediterranea italiana”. Al G7 partecipano i ministri della salute di Canada, Francia, Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita), oltre ai rappresentanti di organizzazioni internazionali quali Fao, Oms e Ocse. I temi principali in discussione si concentreranno su “tre pilastri: architettura sanitaria globale e prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie; invecchiamento sano e attivo attraverso la prevenzione lungo l’arco della vita e innovazione; approccio One Health, con particolare attenzione alla resistenza antimicrobica”. L’obiettivo è “individuare strategie dirette ad affrontare adeguatamente le crisi e le sfide attuali che hanno gravi costi sociali ed economici, contrastando le diseguaglianze e promuovendo la salute come valore e punto di forza della società”. I ministri concluderanno l’incontro sottoscrivendo un comunicato in cui si impegnano ad affrontare le principali sfide sanitarie per garantire una vita sana a tutti. Adotteranno inoltre un Policy Brief sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Ma il confronto sarà sopratutto sugli investimenti necessari per la ricerca di antibiotici di nuova generazione per scongiurare virus ormai diventati resistenti alle terapie. Tra i partecipanti è attesa anche la presenza della vice presidente del Senato, Mariolina Castellone: "Parleremo anche di come potenziare i sistemi sanitari investendo in prevenzione e ricerca e di quanto è importante proteggere la sicurezza sanitaria globale sostenendo i Paesi più poveri”. Lo ha dichiarato in un post sulla sua pagina Fecebook la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone appena giunta nel capoluogo marchigiano. “Tra le cose che il covid ci ha insegnato certamente c’è la consapevolezza che siamo tutti parte dello stesso mondo, e nessuno può considerarsi un mondo a parte". - (PRIMAPRESS)