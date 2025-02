Fano: le Winx di Rainbow tra le protagoniste del celebre Carnevale marchigiano

(PRIMAPRESS) - FANO - La città marchigiana di Fano si prepara per l'edizione 2025 del suo celebre Carnevale, un evento che unisce tradizione e innovazione nel programma delle domeniche 16 e 23 febbraio e il 2 marzo. .

"Il Carnevale di Fano, insieme a quello di Ascoli e agli altri carnevali storici regionali, rappresenta un'eccellenza straordinaria che vogliamo sostenere con convinzione – ha detto il presidente Acquaroli -. Queste manifestazioni non solo valorizzano le nostre tradizioni, ma contribuiscono in modo significativo alla destagionalizzazione del turismo, portando importanti flussi di visitatori anche in periodi considerati di bassa stagione. Inoltre, il Carnevale esalta le ricchezze enogastronomiche e culturali del territorio, creando un circolo virtuoso per anche per l’economia locale. Siamo orgogliosi di supportare eventi che fanno crescere le Marche e ne rafforzano l’identità".

Per l'assessore Chiara Biondi "Il Carnevale di Fano è un evento che sa rinnovarsi costantemente, unendo tradizione e innovazione. Quest'anno, un'attenzione speciale sarà riservata ai bambini, con un'area dedicata che testimonia l'impegno del Comune nel coinvolgere le nuove generazioni e avvicinarle a una tradizione profondamente radicata nell'identità culturale della città. Parliamo di un carnevale storico, le cui origini risalgono al 1347, e che rappresenta un vero fiore all'occhiello, capace di coniugare cultura e turismo.