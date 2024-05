1º Maggio, Festa del Lavoro tra storia e rivendicazioni con il “Concertone” dei sindacati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per capire perché il 1º Maggio è stata scelta come data della festa dei lavoratori, bisogna andare indietro fino al 1886 quando a Chicago quando nella prima giornata di maggio fu indetto uno sciopero generale in tutti gli Stati Uniti con il quale gli operai rivendicavano migliori e più umane condizioni di lavoro: a metà Ottocento non era raro che si lavorasse anche 16 ore al giorno, la "sicurezza" non era neppure contemplata e i morti sul lavoro erano cosa di tutti i giorni.

Solo nel 1947 la Festa del lavoro e dei lavoratori divenne ufficialmente festa nazionale anche in Italia scegliendo il Primo Maggio per ricordarla perché il diritto al lavoro era entrato a far parte della Costituzione Italiana. Oggi i lavoratori in Italia sono circa 24 milioni su una popolazione di 59 milioni di abitanti con un tasso di disoccupazione al 7,2% (2023). Questa una radiografia in sintesi del mercato del lavoro nel nostro paese che ogni anno deve fare i conti con una ancora troppo alta incidenza di morti sul lavoro. Dall’inizio del 2024 si contano già oltre 120 lavoratori, il 19% in più rispetto allo stesso periodo 2023. Nel 2023 sono morti 1.041 lavoratori e lavoratrici secondo quanto riportato dai sindacati.

Casualità, imprudenza, scarsa formazione, scarsa sicurezza, turni di lavoro, le cause sono diverse a causare perdite di vite e in questa giornata tornano le contrapposizioni ideologiche per arginare le morti da lavoro. Oggi a lanciare messaggi di richiamo a regole più stringenti sono gli artisti che si alterneranno sul palco del “Concertone” al Circo Massimo di Roma. Ciascuno lo farà a suo modo e con il suo linguaggio in un appuntamento diventato iconico per parlare di lavoro. A presentare l’appuntamento di oggi saranno Noemi ed Ermal Meta: “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale" lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per il 2024 mentre la linea artistica si svilupperà attorno al concept 'Ascoltiamo il Futuro #1M2024'. Inizio alle 13,15 ed ecco chi salirà sul palco: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D'amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp. Opening (ore 13.15): Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis. E come ogni anno si esibiranno sul palco del Concertone anche i tre artisti vincitori del Contest 1MNext: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonar (Roma). - (PRIMAPRESS)