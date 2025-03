Dazi USA: ecco le contromisure della Cina su prodotti agricoli e alimentari. Il ritorno delle tensioni

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La Cina si prepara a rispondere alla minaccia Usa di imporre un'ulteriore tariffa del 10% sui beni cinesi, giustificata con il pretesto del fentanyl e in vigore dal 4 marzo. Secondo il Global Times,le contromisure potrebbero includere dazi e restrizioni non tariffarie, colpendo in particolare i prodotti agricoli e alimentari Usa. Una fonte affidabile avverte che, se Washington procederà con le sanzioni unilaterali, la Cina reagirà con misure forti e decise, alimentando così nuove tensioni tra le due superpotenze. - (PRIMAPRESS)