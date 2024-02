G7: il tour in Giappone della presidenza italiana Ue. Oggi l’incontro Kishida-Meloni

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Ha inizio oggi a Tokio il tour della presidenza italiana del G7 della premier Giorgia Meloni che questa mattina incontrerà l'omologo giapponese, Fumio Kishida. I temi all'ordine del giorno saranno quelli della delicata situazione in Ucraina e in MediOriente con il controllo del Mar Rosso dagli attacchi alle navi cargo da parte degli Houthi e dove l'Italia sarà impegnata in una missione di difesa. Ma accanto alla politica estera i due leader rinnoveranno accordi commerciali e posizioni condivise sui temi dell'export e delle nuove tecnologie comprese le regole per l'intelligenza artificiale. - (PRIMAPRESS)