G7 Puglia: nella bozza di giornata le raccomandazioni a Xi e l’arrivo di 310 mln dalla GB per l’Ucraina

(PRIMAPRESS) - BORGO EGNAZIA (BRINDISI) - Nella bozza praparata per le sessioni che da oggi si apriranno nel G7 Pugliese ci sarà anche la richiesta al leader cinese Xi di dire "Basta al sostegno alla guerra di Putin". Dunque il sostegno del G7 all'Ucraina passa anche per il monito lanciato a Pechino affinché smetta di sostenere la guerra di Mosca contro Kiev fornendo alla Russia tecnologie e componenti per fabbricare armi che sono stati ritrovati tra i resti di droni, missili e razzi sul terreno ucraino. Nella bozza del documento finale del summit che si svolge da oggi a sabato a Borgo Egnazia, ci sarebbe poi anche una nuova condanna delle "irresponsabili" minacce del presidente Putin riguardo alle armi nucleari. La raccomandazione a Xi arriva, tuttavia, in un momento in cui il presidente cinese non ha ancora smaltito la decisione dell'Europa di aumentare i dazi dell'importazione delle vetture elettriche provenienti dal paese asiatico con un pesante 38%.

Ancora in discussione quali aiuti potranno arrivare all'Ucraina anche sotto il profilo economico oltre che in dotazioni di difesa. In discussione potrebbero esserci parte dei proventi che arrivano dalle misure imposte alla Russia dopo l'aggressione.

Questa mattina il premier inglese Sunak ha già assicurato 310 milioni di dollari che andranno al governo di Kiev. - (PRIMAPRESS)