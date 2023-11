Elezioni presidenziali Russia 2024: Putin pronto ad una ricandidatura al Cremlino

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Non è ancora ufficiale ma sono diverse le fonti che confermano la ricandidatura di Vladimir Putin alle presidenziali russe del 2024. La decisione di scendere nuovamente in campi potrebbe consentire al settantunenne leader di restare al potere fino al 2030. Ambienti vicini al presidente russo, parlano di una sua volontà di traghettare il Paese attraverso uno dei periodi più difficili della storia recente cercando un consolidamento e consenso negli apparati burocratici e militari che si è sfilacciato nel lungo conflitto con l'Ucraina è un consistente esodo di popolazione reclutabile alla guerra per sfuggire alla chiamata dei riservisti. - (PRIMAPRESS)