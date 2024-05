Ucraina: scaduto oggi il mandato presidenziale di Zelensky ma la Russia promette: “L’operazione continua”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - È scaduto oggi il mandato presidenziale di Volodymyr Zelensky ma la guerra in corso non potrà dare corso a nuove elezioni. Così il presidente ucraino dovrà prolungare il suo mandato con un decreto. Immediata la reazione strumentale russa che parla di un "usurpatore" e un "obiettivo militare legittimo" per la Russia. Così l'ex presidente russo Medvedev,ha definito Zelensky,che oggi conclude il suo mandato da presidente ucraino senza che si siano potute tenere le elezioni per una sua riconferma o per la scelta di un successore a causa della legge marziale. Il Cremlino si è mostrato indifferente al problema istituzionale della fine del mandato di Zelensky,e sulle possibili conseguenze sull'andamento del conflitto,il portavoce Peskov ha risposto: "L'operazione speciale continua". - (PRIMAPRESS)