Economia italiana: le reazioni alla tripla “B” con outlook stabile dell’agenzia di rating Fitch

ROMA - Fitch Ratings, l'agenzia internazionale di valutazione del credito e rating, ha confermato il rating dell'Italia 'BBB' con outlook stabile. L'economia italiana, secondo le valutazioni dell'agenzia, crescerà dello 0,7% nel 2025 e dell' 1,3% nel 2026. Fitch stima un deficit al 4,7% quest'anno, dal 7,4% del 2023 provocato dall'incidenza del Superbonus edilizio che ha messo in difficoltà i conti dell'Italia. "Ci aspettiamo che l'Italia finisca sotto la procedura eccessiva di deficit dell'Ue", aggiunge Fitch mettendo in evidenza il "sostegno pubblico al governo Meloni resta forte, offrendo una piattaforma per la pianificazione economica e di bilancio di medio termine.