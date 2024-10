Cortei pro-Palestina in una Roma blindata nel giorno dello Shabbat. Sorveglianza ai caselli

(PRIMAPRESS) - ROMA - La capitale sarà blindata oggi 5 ottobre per i cortei pro-Palestina annunciati oggi ma non autorizzati dalla Questura. Rafforzati i controlli ai caselli autostradali per evitare l'arrivo di bus organizzati da associazioni per la manifestazione. Off limits il Ghetto da via del Portico di Ottavia a via Elio Toaff. La manifestazione coincide con lo Shabbat, il giorno del riposo per gli ebrei ma anche di celebrazioni religiose. Transennata, dunque, tutta l'area della Sinagoga sul lungotevere. Ed è aumentata la sorveglianza di Polizia e servizio di vigilanza della Comunità ebraica. Sicuramente la coincidenza della manifestazione incide, ma anche i bombardamenti di Israele sul Libano. Tanto che le recinzioni attorno al Tempio Maggiore sono state apposte già da due giorni, visto che lo Shabbat inizia al tramonto di ieri sera.



