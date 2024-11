Cop29: impegno per il clima ad erogare 300 mld di dollari ai paesi più poveri. L’India boccia l’accordo

(PRIMAPRESS) - BAKU (AZERBAIGIAN) - Nelle battute finali del summit per il clima di Cop29 a Baku, non si è vista l'attesa grande svolta di impegni per fronteggiare i cambiamenti climatici del mondo. L'India ha bocciato l'accordo per nuovi finanziamenti per il clima raggiunto alla conferenza Cop29 di Baku. Il patto globale prevede l'erogazione di 300 mld di dollari l'anno in finanziamenti per il clima ai paesi più poveri. "L'importo è abissalmente misero. Una somma irrisoria", ha detto il funzionario indiano Chandni Raina alla conferenza."L'India si oppone a questo documento". "Non è abbastanza ambizioso", ha lamentato Sunday Evans Njewa del Malawi, a nome del gruppo dei paesi meno sviluppati (Pms).

L'India, paese più popoloso al mondo, tuttavia, aveva ratificato l'Accordo di Parigi impegnandosi a ridurre, entro il 2030, le emissioni di carbonio del 33-35%, rispetto ai livelli registrati nel 2005. L'obiettivo era quello di soddisfare il 40% della domanda di energia con fonti energetiche alternative a quelle tradizionali ma questo percorso deciso sulla carta non ha ancora avuto un esito documentabile. - (PRIMAPRESS)