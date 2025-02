India: 18 vittime e 11 feriti nella calca su un treno di pellegrini diretto sulle rive del Gange

(PRIMAPRESS) - NEW DELHI (INDIA) - La calca per salire su un treno nella stazione ferroviaria di Nuova Delhi in India ha provocato la morte di 18 persone schiacciate dalla folla che premeva per salire su un treno diretto a Nord, per il pellegrinaggio induista della Kumbh Mela, ha cominciato ad agitarsi, fino al panico. Oltre ai morti, almeno 11 feriti. Il pellegrinaggio a Prayagraj, nello Stato indiano dell'Uttar Pradesh, richiama milioni di persone sulle sponde dei fiumi Gange e Yamuna: quest'anno è Maha Kumbh Mela. - (PRIMAPRESS)