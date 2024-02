Conflitto MediOriente: lettera di condanna di 800 diplomatici USA-Ue per la politica di Netanyhau

(PRIMAPRESS) - USA - La politica di Netanyhau e l'assenza di dialogo verso una soluzione stabile del conflitto tra Israele e Palestina è stata severamente condannata in una lettera congiunta di Stati Uniti e Unione Europea. Una lettera 'transatlantica' con accuse a Israele di "gravi violazioni del diritto internazionale", nella sua risposta al blitz di Hamas del 7 ottobre. A firmarla sono oltre 800 fra diplomatici e funzionari pubblici americani e Ue. La strategia israeliana "danneggia non solo la sicurezza di Israele, ma anche la stabilità regionale, con un impatto negativo sugli obiettivi di sicurezza dichiarati dai nostri stessi governi", dicono,chiedendo cessate il fuoco,rilascio ostaggi e politiche per uno Stato palestinese, a evitare nuovi massacri". La posizione del premier israeliano, sempre più contestato anche da una parte consistente della popolazione e dei parenti degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, si è indebolita tanto da dover ricorrere all'appoggio della parte più estremista della politica israeliana. Quella che ha fatto ripetere al premier che non ci sarà mai uno stato palestinese sino a quando ci sarà lui al governo. E la lettera USA-Ue indebolisce ancora di più Natanyhau rischiando di restare solo e trascinare il paese in una crisi irreversibile.

Ad accrescere la tensione anche la dichiarazione del ministro israeliano della Difesa che ha annunciato la necessità di arrivare alla città, Rafah finora considerata zona sicura. L'Onu: Rafah "è una pentola a pressione di disperazione". - (PRIMAPRESS)