Caso Sangiuliano: dalla battaglia legale con Boccia alle dimissioni e giuramento di Giuli

(PRIMAPRESS) - ROMA - In una lettera scritta alla premier Meloni, visionata dall'Adnkronos, il ministro scrive: "Caro presidente, cara Giorgia, dopo aver a lungo meditato, in giornate dolorose e cariche di odio nei miei confronti da parte di un certo si- stema politico mediatico, ho deciso di rassegnare in termini irrevocabili le mie dimissioni". "E' in gioco la mia onorabilità e giudico importante poter agire per dimostrare la mia assoluta trasparenza e correttezza".

La premier Meloni in una nota ringrazia Gennaro Sangiuliano "per lo straordina- rio lavoro svolto che ha permesso al Governo di conseguire importanti risultati di rilancio e valorizzazione del grande patrimonio culturale italiano, anche fuori dai confini nazionali". Preso atto delle sue dimissioni ha proposto al Presidente della Repubblica di nominare Alessandro Giuli."Proseguirà l'azione di rilancio della cultura nazionale,consolidando la discontinuità rispetto al passato che gli italiani ci hanno chiesto e che abbiamo avviato".

Il Presidente Mattarella, che ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale la premier Meloni, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio, vengono accettate le dimissioni rassegnate da Gennaro Sangiuliano dalla carica di ministro della Cultura. Lo rende noto il Quirinale. Con lo stesso decreto, su proposta del Presidente del Consiglio, è stato nominato ministro della Cultura Alessandro Giuli. Stasera la cerimonia di giuramento del nuovo ministro,al Quirinale alle 19. - (PRIMAPRESS)