Attacco Iran allo Stato ebraico, Blinken (Usa): “Evitare escalation. Impegno ferreo per Israele”

(PRIMAPRESS) - USA - Alle preoccupazioni di un imminente attacco dell'Iran, dopo aver ricevuto anche armi dalla Russia, come confermato da alcune fonti, arriva un secco monito degli USA: "Iran e Israele devono evitare l'escalation del conflitto" in Medio Oriente. Lo ha detto il segretario di Stato americano,Blinken, parlando con i giornalisti ad Annapolis, in Maryland. "Il nostro impegno per la sicurezza di Israele è ferreo. Continueremo a difendere Israele dagli attacchi dei gruppi terroristici o dei loro sponsor,proprio come continueremo a difendere le nostre truppe (...) ma tutti dovrebbero capire che ulteriori attacchi non faranno che perpetuare il conflitto, l'instabilità e l'insicurezza per tutti".

Parole che, tuttavia, contrastano con le reazioni dei vertici israeliani alla fresca nomina del nuovo capo di Hamas. "La nomina dell'ultraterrorista Yahya Sinwar a nuovo leader di Hamas,al posto di Ismail Haniyeh,è un'ulteriore valida ragione per eliminarlo rapidamente e cancellare questa vile organizzazione dalla faccia della terra".Così su X il ministro degli Esteri israeliano Katz. "C'è solo un posto per Yahya Sinwar, ed è accanto a Muhammad Deif e al resto dei terroristi del 7 ottobre". Così il contrammiraglio Daniel Hagari ad Al-Arabiya, riferendosi al comandante militare di Hamas ucciso in un attacco israeliano il mese scorso. - (PRIMAPRESS)