Attacco informatico filorusso di NoName057 agli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate

(PRIMAPRESS) - MILANO - Gli hacker filorussi che su Telogrammo sono conosciuti come NoName057, hanno attaccato i siti web degli aeroporti di Malpensa e Linate,creando disagi agli utenti nel controllo dei voli in arrivo e partenza. Dai due aeroporti è stato confermato che no si sono avuti significativi ritardi sui voli, ma problemi ai portali. "I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica", scrivono gli stessi hacker. Ai primi segnali di evidente hacheraggio è stato chiesto l'immediato intervento del Centro nazionale anticrimine informatico della Polizia Postale. Colpiti anche i siti del ministero Esteri, di Siena Mobilità e Trasporti Torino. Questi ultimi attaccati senza un disegno organico ma evidentemente solo perchè meno protetti. - (PRIMAPRESS)