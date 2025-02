Posticipi Serie A: l’Inter alita sul collo del Napoli a -1 un classifica. Battuta la la Fiorentina a San Siro (2-1)

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nel posticipo di serie A l'inter si porta a meno un punto dal Napoli. Battuta la Fiorentina a San Siro (2-1), i nerazzurri partono in quarta con Lautaro che va di un soffio a lato dopo pochi secondi. Apprezzabile la rovesciata di Barella. Lautaro svetta su corner (24'), traversa. Altro corner (28'), Pongracic va in anticipo ma infila la sua porta. Si vede la Viola. Darmian intercetta di braccio in azione aerea, dal dischetto pareggia Mandragora (44').Dopo la pausa riparte l'Inter.Cross di Carlos Augusto incontrastato Arnautovic segna di testa (52'). Poca cosa la reazione viola. De Gea attento sulla sventola di C.Augusto - (PRIMAPRESS)