Sortita degli hacker filorussi di No-Name su siti italiani ma l’Acn tranquillizza: “Effetti nulli”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Diversi siti web italiani sono stati colpiti da attacchi Ddos (Distributed Denial of Service). La rivendicazione arriva dagli hacker filo- russi NoName057(16), come risposta alle parole del Presidente Mattarella su Russia e Terzo Reich. Il Ddos nega l'accesso alle pagine dei siti colpiti. Interessati tra gli altri quelli degli scali milanesi di Linate e Malpensa, di aziende di trasporto pubblico locale, dei porti di Taranto e Trieste. Effetti nulli, tranquillizza l'Acn, Agenzia nazionale per la cyber- sicurezza. - (PRIMAPRESS)