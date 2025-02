Catania: maxi operazione della Polizia postale contro la pedopornografia con 34 arresti in 56 città

(PRIMAPRESS) - ROMA - Maxi-operazione contro la pedopornografis online: impegnata la Polizia postale coordinata dalla Procura di Catania, per 34 arresti in 56 città. Oltre cento perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati. Dalle indagini è emerso un vasto traffico di file e lo sfruttamento sessuale dei minori coinvolti nella realizzazione dei video e delle foto che venivano scambiate via internet. - (PRIMAPRESS)