Mef: chiuso il collocamento del 12,5% del Monte dei Paschi per un valore di 650 mln

ROMA - Il Ministero di Economia e Finanza, ha chiuso ieri la vendita e il collocamento del 12,5% di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Per un valore di 650 mln.Il ministero di via XX Settembre ha ceduto la quota, scendendo dal 39,23% al 26,73% del capitale a 4,15 euro per azione,con uno sconto del 2,49% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni e realizzando 650 milioni di euro. Domanda di oltre tre volte superiore a quanto offerto. Lo ha comunica lo stesso ministero dell'Economia in una nota.