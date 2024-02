Credito studenti: Consap apre al potenziamento del Fondo per i meritevoli anche nel percorso post-diploma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è insediato il Tavolo tecnico permanente tra la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (Consap) che fa capo al Mef e ABI, ANIA, e IVASS. Il tavolo, promosso durante l’evento del trentennale di Consap dal Presidente Sestino Giacomoni, si è posto, tra gli obiettivi, sollecitati anche dalla premier Meloni, il potenziamento del Fondo per il credito agli studenti meritevoli anche con procedure semplificate. Lo scopo è di sostenere gli studenti anche nel percorso di studi post-diploma. In discussione anche Il tavolo ha anche esaminato la questione posta da Consap della ripresa del percorso normativo volto finalizzare la creazione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. - (PRIMAPRESS)