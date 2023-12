Leonardo non partecipa all’aumento di capitale di Hensoldt ma conferma la partnership

(PRIMAPRESS) - ROMA – Leonardo, il gruppo aerospaziale italiano, ha comunicato in una nota ai media, che non parteciperà al potenziale aumento di capitale annunciato da Hensoldt AG ("Hensoldt") nell’ambito dell’acquisizione della società tedesca ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH, pur condividendone pienamente il razionale strategico.

Rimane confermato il progetto di partnership europea con Hensoldt con l’obiettivo di perseguire una sempre maggior collaborazione e integrazione per il rafforzamento e consolidamento delle capacità europee nel settore dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza in Europa. - (PRIMAPRESS)