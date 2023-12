Informazione e riforestazione: accordo tra la piattaforma editoriale Readly e Mastercard

(PRIMAPRESS) - MILANO - Leggere, informarsi e contribuire alla riforestazione. Una formula di cultura sostenibile promossa da Readly, il principale servizio europeo di abbonamento a riviste e quotidiani digitali che ha siglato una partnership con Mastercard in 33 paesi - tra cui l’Italia - per offrire ai titolari delle carte due mesi di lettura gratuita dal proprio portafoglio di pubblicazioni digitali. Readly donerà l'equivalente di cinque alberi alla Priceless Planet Coalition per ogni nuovo abbonato a seguito della collaborazione, contribuendo così a un futuro più verde per il pianeta.I titolari di Mastercard avranno l'accesso ad un portafoglio di oltre 7.600 riviste e quotidiani digitali ovunque si trovino. Ma la parte sostanziale del porgetto sarà anche l'impegno con Priceless Planet Coalition , iniziativa volta alla riforestazione delle aree con il maggior potenziale. Un progetto che unisce gli sforzi di commercianti, banche, città e consumatori per un'azione unica e di impatto per la tutela del Pianeta, con l’obiettivo di piantare 100 milioni di alberi nei prossimi 5 anni tramite Conservation International e il World Resources Institute, realtà che operano da anni nella tutela delle foreste."Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con Mastercard, che è unica sia per la sua portata che per la sua natura. Si tratta di una delle nostre più grandi partnership e l'aspetto della sostenibilità, in base al quale doniamo fondi per aiutare il ripristino delle foreste, è entusiasmante e rafforza i nostri valori e obiettivi per creare un futuro più ecologico e più verde. La lettura digitale è un modo rispettoso dell'ambiente di consumare riviste e quotidiani e consente ai lettori di avere a disposizione un'enorme varietà di contenuti nel modo più sostenibile possibile. Sappiamo che uno su cinque dei nostri abbonati utilizza e sceglie l'app per motivi ambientali. I titolari di carte Mastercard hanno ora l'opportunità di leggere ore di giornalismo di qualità ogni volta che lo desiderano, nel modo più ecologico possibile", afferma Marie-Sophie von Bibra, Chief Marketing Officer di Readly.Readly rende disponibili per i propri abbonati oltre 7.600 riviste e quotidiani digitali sulla propria app, in diverse categorie, tra cui affari e finanza, tecnologia, cucina, viaggi, auto, stili di vita, hobby, sport. Gli ultimi dati mostrano che la lettura digitale su Readly in un anno ha portato a una riduzione delle emissioni di CO2 corrispondente a circa 16.600 tonnellate di CO2e. - (PRIMAPRESS)