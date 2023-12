Difesa: firmato il Global Combat Air Program tra Italia, Giappone e UK per la realizzazione di un aero di nuova generazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - I ministri di Italia, Giappone e Regno Unito hanno firmato il trattato che istituisce il Global Combat Air Program (GCAP), un importante accordo nella progettazione condivisa e nella consegna di un aereo da combattimento di nuova generazione entro il 2035. L'accordo che riunisce Leonardo (Italia), Mitsubishi Heavy Industries (Giappone) e BAE Systems (Regno Unito), è stato firmato a soli 12 mesi dalla costituzione del programma GCAP, un tempo relativamente breve che mostra il rafforzamento degli obiettivi di cooperazione trilaterale tra i partner. Le discussioni sulla futura struttura aziendale congiunta per la realizzazione del GCAP proseguono e i rappresentanti di BAE Systems, Leonardo e Mitsubishi Heavy Industries si sono incontrati di recente a Tokyo. A settembre di quest'anno, i partner industriali hanno annunciato un accordo di collaborazione per sostenere le discussioni in corso sugli accordi di collaborazione a lungo termine e sulla maturità dei requisiti di capacità per la prossima generazione di aerei da combattimento. - (PRIMAPRESS)