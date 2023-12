Svolta green di Leonardo e la canadese Pratt & Whitney con il volo dell’elicottero AW139 a fuel sostenibile

(PRIMAPRESS) - ROMA - Svolta green per Leonardo e Pratt & Whitney Canada che hanno annunciato di aver completato con successo il primo volo di un elicottero AW139, alimentato con motori PT6C-67C, utilizzando carburante SAF (Sustainable Aviation Fuel) al 100%. Effettuato presso lo stabilimento Leonardo di Cascina Costa di Samarate (VA) il 21 novembre, dopo un accurato collaudo a terra, il volo della durata di 75 minuti ha permesso di valutare vari sistemi e le prestazioni dell’impianto propulsivo con molteplici variazioni di potenza. Il test ha evidenziato una risposta straordinaria all’uso del SAF senza significative differenze rispetto al carburante convenzionale di tipo Jet A1.

Il risultato stabilisce un primato storico sia per gli elicotteri di Leonardo che per la famiglia di motori Pratt & Whitney Canada PT6. Elicotteri AW139 avevano effettuato nel corso dell’anno voli con una miscela di SAF e carburante tradizionale secondo gli attuali standard certificativi in Giappone, Malesia e, più recentemente, negli Emirati Arabi Uniti. Tutti gli elicotteri civili appartenenti alla gamma prodotti di Leonardo sono certificati per operazioni con l’impiego di SAF con una miscela che può arrivare al 50%. - (PRIMAPRESS)