Ferrovia Santhià-Arona, FS: piano per il ripristino. Gusmeroli (Commissione Trasporti): “Aprirà scenari turistici e commerciali”

(PRIMAPRESS) - Sarà riattivata presto la linea ferroviaria Santhià-Arona. La comunicazione ufficiale è stata data mercoledì 30 novembre nell’incontro organizzato dall’onorevole Alberto Gusmeroli vicesindaco di Arona, appena nominato alla presidenza della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera. La linea era stata sospesa nel giugno 2012 e la sua riattivazione è motivo di gioia per i santhiatesi: “Il ripristino della tratta ferroviaria storica Santhià-Arona previsto per il 2024/2025 è senza dubbio un’ottima notizia per la città e per l’intero territorio. Sarà un punto di riferimento essenziale per studenti, pendolari, lavoratori, turisti e per il trasporto delle merci – commentano il sindaco Angela Ariotti e il consigliere Renzo Bellardone - avremo poi senza dubbio strade meno trafficate da camion che trasportano merci, oltre ad un grande vantaggio in termini di sostenibilità ambientale. Nei giorni scorsi Ferrovie dello Stato hanno confermato il finanziamento di 5 milioni di euro per lo studio di fattibilità delle Alternative progettuali". A darne notizia è il Presidente della Commissione Attività Produttive, Conmercio e Turismo della Camera dei Deputati, Alberto Gusmeroli. "La conferma del primo stanziamento di 5 milioni di euro ricevuto dall'Ad delle Ferrovie, dott. Luigi Ferraris - ha annunciato Gusmeroli - è il frutto di un grande lavoro di squadra anche con i vertici del Ministero dei Trasporti, il ministro Matteo Salvini e il vice Edoardo Rixi. Un risultato che aprirà scenari di sviluppo turistico, commerciale e alleggerendo il traffico merci su gomma". - (PRIMAPRESS)