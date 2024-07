Maternità surrogata: maggioranza spaccata. Non passa la richiesta della Lega sull’inasprimento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Centrodestra si spacca sul ddl contro la maternità surrogata al Senato dove l'emendamento della Lega,che chiedeva un inasprimento delle pene per la maternità surrogata,è stato bocciato in commissione Giustizia.A votare contro i senatori di FdI e FI, e tutta l'opposizione.La Lega aveva deciso di non ritirare la proposta nonostante il parere contrario del relatore e del Governo. Nelle commissioni Affari Costituzionali alla Camera invece,FI ha deciso che non parteciperà al voto sugli emendamenti al ddl sicurezza sulle detenute madri. - (PRIMAPRESS)