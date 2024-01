Ex Ilva: dopo il no all’aumento di capitale di ArcelorMittal ora tocca ad Invitalia trovare liquidità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il tavolo senza risultati per l'ex Ilva di Taranto che era stato convocato ieri a Palazzo Chigi nel tentativo di raggiungere l'obiettivo di un aumento di capitale della proprietà di ArcelorMittal e un aumento di partecipazione pubblica da parte del governo, ora toccherà ad Invitalia e al suo team legale di dipanare la matassa.

Intanto con il no di Arcelor Mittal all'aumento di capitale da 320 milioni di euro, con la contestuale salita al 66% della partecipazione statale nell'azienda siderurgica di Taranto, viene a cadere anche quest'ultima possibile partecipazione del governo. Ora il nodo più stretto rimane quella di mancanza di liquidità dell'azienda con conseguenze per dipendenti e produzione. - (PRIMAPRESS)