M.O. dagli USA stop alle armi ad Israele se non migliora la situazione umanitaria a Gaza

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Questa volta il monito degli Usa a Israele sembra più covinto di quello lanciato nei mesi scorsi: o si migliora la situazione umanitaria a Gaza o ci sarà lo stop della fornitura di nuove armi. Il segretario di Stato Blinken e quello alla Difesa Austin hanno inviato una lettera a Israele chiedendo di adottare "entro 30 giorni" misure per migliorare la situazione umanitaria a Gaza al fine di evitare un embargo sull'invio delle armi americane. Nella lettera chiedono "passi concreti" ed esprimono "profonda preoccupazione per la situazione che si sta deteriorando". Ad imprimere questa accelerazione senza dubbio c'è stata anche la nota congiunta di 40 paesi che hanno condannato duramente gli attacchi alla base Unifil in Libano da parte dell'esercito israeliano mettendo a rischio una forza di pace delle Nazioni Unite travalicando qualsiasi regola d'ingaggio internazionale. - (PRIMAPRESS)