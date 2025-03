Gaza: atteso nella Striscia l’inviato Usa Witkoff per una seconda fase della tregua. Ancora bloccati gli aiuti umanitari

(PRIMAPRESS) - GAZA - Mentre si discute sul prolungamento della fase uno della tregua o di dar corso ad una fase due, gli scontri continuano a fare vittime. Le forze israeliane hanno ucciso due palestinesi nella Striscia di Gaza meridionale dopo aver interrotto gli aiuti umanitari con l'invio di cibo e medicinali e rinnegato l'accordo di cessate il fuoco, mentre Hamas insiste nel far avanzare la tregua in una seconda fase.

L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff "prevede di tornare nella regione nei prossimi giorni per elaborare un modo per estendere la fase uno o passare ad una fase che non prevederebbe da parte di Hamas il rilascio di altri corpi o ostaggi. Ieri Netanyhau era stato duramente attaccato dai familiari di israeliani ancora senza notizie della sorte dei loro congiunti.

Canada, Germania, Spagna e Turchia si sono unite al coro di preoccupazione per il rinnovato blocco di Israele sugli aiuti umanitari in entrata nella Striscia di Gaza, con Ankara che ha definito la mossa "punizione collettiva" e una palese violazione del diritto internazionale. - (PRIMAPRESS)