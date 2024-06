G7 Puglia: Fasano si blinda per accogliere i leader mondiali e 5 paesi ospiti dell’Italia

(PRIMAPRESS) - FASANO (BRINDISI) - Tutto pronto, o quasi per Il Vertice del G7 che si terrà a Borgo Egnazia, nel comune di Fasano in Puglia, dal 13 al 15 giugno 2024. Qualche problema nelle ultime ore è arrivato dalla sistemazione un pò precaria delle forze dell'ordine tanto da far sostituire una nave-alloggio che sarà ormeggiate nelle acque della cittadina pugliese. Intanto la città è già tutta blindata e questa mattina c'è stato l'ultimo sopralluogo della premier Giorgia Meloni. L’evento vedrà la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo dei sette Stati membri, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell’Unione Europea. Come da tradizione, prenderanno parte ai lavori anche i rappresentanti di alcuni Stati e organizzazioni internazionali invitati dalla Nazione che detiene la presidenza di turno. Oltre ad alcune rappresentanze di Giordania, Arabia Saudita, Algeria, Tunisia (la cui presenza resta da confermare), il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ci saranno dei paesi africani per la questione migrazioni. - (PRIMAPRESS)