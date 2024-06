G7: oggi in Puglia i bilaterali di Papa Francesco sulla I.A. ma resta la scia aborto di Macron

(PRIMAPRESS) - BORGO EGNAZIA (BRINDISI) - La prima giornata del G7 ha riunito il consenso dei leader sugli aiuti e finanziamenti di 50 miliardi di prestiti all'Ucraina (buona parte arriveranno dagli interessi sulle sanIoni alla Russia) ma ha diviso parte del gruppo sulla questione sollevata dell'aborto da parte del presidente francese Macron che è apparsa più un intervento politico da campagna elettorale che un intervento di visione di politica internazionale. Tanto che Meloni ha replicato a Macron:"Polemiche pretestuose" "Credo sia profondamente sbagliato, in tempi difficili come questi, fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle dichiarazioni del presidente francese Macron sul "caso aborto" . "La polemica è totalmente pretestuosa. Le conclusioni di Borgo Egnazia richiamano quelle di Hiroshima, nelle quali abbiamo già approvato lo scorso anno la necessità di garantire che l'aborto sia 'sicuro e legale'". Oggi sarà la giornata di Papa Francesco, già arrivato ieri nel pomeriggio, e anche per questo la questione aborto aveva creato imbarazzo. Non è improbabile che l'argomento possa tornare nei tavoli aperti di oggi. L'agenda del Papa per il G7, al momento, prevede dieci incontri bilaterali: quello con il presidente Usa Biden, l'ucraino Zelensky, il francese Macron, il turco Erdogan, il brasiliano Lula. Al suo arrivo, Francesco sarà accolto dalla premier Meloni. Alle 14.15, parteciperà alla sessione comune e pronuncerà il suo intervento sull'Intelligenza artificiale. - (PRIMAPRESS)