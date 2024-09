Commissione europea: il francese Breton si dimette da commissario in lite con Ursula von der Leyen

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il commissario Ue al Mercato interno, Thierry Breton, indicato dal presidente francese, Macron, per un secondo mandato, lascia l'incarico. L'annuncio è arrivato con una lettera pubblicata su X dopo i contrasti con la presidente von der Leyen. Gli "ultimi sviluppi attestano una governance carente". Penso "di non poter più svolgere il mio lavoro. Pertanto mi dimetto". In polemica con von der Leyen, parla di "gestione dubbia" ma in particolare Breton accuserebbe da presidente della Commissione Europea di aver chiesto alla Francia di ritirare il suo nome: "Ora le verrà proposto un altro candidato". - (PRIMAPRESS)