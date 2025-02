Ucraina: oggi l’apertura a Parigi del vertice dei leader europei per disegnare una strategia

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Si apre oggi il vertice dei leader europei a Parigi per le sorti dell’Ucraina. È la lotta dell'Europa per non restare fuori dal negoziato sull'Ucraina, che gli Stati Uniti intendono condurre da soli con la Russia. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato d'urgenza una riunione dei principali leader europei con l'obiettivo di studiare una strategia congiunta che consenta di avere un peso in una trattativa che i presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, intendono condurre come una partita a due.

Alla riunione, convocata da Macron, partecipano i capi di governo di Italia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca. Presenti anche il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato.

Questo vertice intende tentare di riequilibrare quanto è accaduto nella Conferenza sulla sicurezza a Monaco della scorsa settimana in cui il vice presidente americano J.D. Vance ha tenuto un provocatorio discorso sul ruolo dell’Europa.

In tutto questo c’è anche l’interrogativo del presidente ucraino Zelensky che si chiede perché l’Europa non si è ancora dotata di un proprio esercito per la propria difesa. Domanda legittima. - (PRIMAPRESS)