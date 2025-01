Commissione Europea: Elisabetta Bellone nominata Chief diplomatic adviser da Ursula von der Lyen

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'ex direttrice del Dis Elisabetta Belloni è stata nominata chief diplomatic adviser (capo consigliere diplomatico) della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. La nomina si inserisce nell'ambito del servizio di consulenza di Palazzo Berlaymont (sede della Commissione Europea) denominato Idea e concepito con l'obiettivo di fornire alle policy comunitarie "idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali". Il servizio Idea fa capo al presidente della Commissione.

Elisabetta Belloni, a capo degli 007 fino al caso di Cecilia Sala, aveva deciso di dimettersi anzitempo probabimente anche per divergenze con la struttura ma nel suo stile non aveva fatto polemiche e lascinadosi con rapporti di stima con la premier Meloni che forse non è del tutto estranea a questo nuovo incarico europeo. - (PRIMAPRESS)