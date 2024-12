Francia: ecco chi è Francois Bayrou il premier nominato da Macron per formare il nouveau gouvernement

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Ma chi è Francois Bayrou, il nuovo primo ministro francese nominato da Emmanuel Macron per formare il governo? È il Centrista, fervente umanista e cattolico praticante, stretto alleato del presidente Emmanuel Macron e già ministro dell'Istruzione dal 1993 al 1997 e della Giustizia nel 2017, nel 2007 ha fondato il Movimento Democratico (MoDem) di cui è leader ed è anche presidente del Partito democratico europeo. Carica che, dal 2004 al 2019, ha condiviso con Francesco Rutelli con il quale ha gettato le basi di un nuovo partito europeo in contrasto con l'euroscetticismo diffuso in un numero crescente di Paesi. Moderato, è considerato da molti l'uomo giusto per avviare un dialogo con le varie famiglie politiche francesi.

Bayrou, 73 anni, partner cruciale della coalizione centrista di Macron, è una figura nota nella politica francese da decenni. La sua esperienza politica è considerata fondamentale per ripristinare la stabilità, dato che nessun partito detiene la maggioranza all'Assemblea nazionale. Bayrou è stato recentemente scagionato in un caso di appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo. - (PRIMAPRESS)