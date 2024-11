Strasburgo: oggi il voto del Parlamento Ue alla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Iniziata oggi la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo aperta dalla Presidente Metsola e che ha ufficialmente concluso il processo di audizioni e delle relative indicazioni dei Commissari designati, aprendo la strada al voto plenario sulla nuova Commissione.

Il voto plenario sul nuovo Collegio nel suo complesso avrà luogo oggi, 27 novembre, a mezzogiorno a Strasburgo.

Prima del voto, gli eurodeputati discuteranno il programma della nuova Commissione con la sua presidente Ursula von der Leyen, che ha presentato questa mattina il Collegio dei commissari. Per concludere il dibattito, qualsiasi gruppo politico o almeno un ventesimo degli eurodeputati potrebbe presentare una proposta di risoluzione.

Per essere eletta, la Commissione deve ottenere la maggioranza semplice dei voti espressi durante una votazione per appello nominale.

Una volta eletta dal Parlamento, la Commissione verrà formalmente nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. Una volta nominata, la nuova Commissione europea inizierà il suo mandato il 1° dicembre 2024. - (PRIMAPRESS)