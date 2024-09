Commissione Europea: Macron sceglie Stéphan Séjourné per sostituire Breton in rotta con von der Leyen

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Dopo lo scontro in Commissione Europea tra Ursula von der Leyen e il candidato Commissario francese Thierry Breton che questa mattina ha rassegnato le dimissioni, Emmanuel Macron ha già scelto Stéphane Séjourné, ministro dell’Europa e degli Affari Esteri del governo Attal, per sostituire il candidato commissario europeo per la Francia. L’ha annunciato l’Eliseo, che chiude così in poche ore la vicenda scatenata questa mattina dalle dimissioni dell’attuale commissario europeo per il Mercato interno. Vicenda che invece rischia di avere degli strascichi per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accusata da Breton di aver fatto pressioni sul governo francese per far ritirare la sua candidatura, proponendo in cambio un portafoglio più rilevante per Parigi. “Dalla presidenza francese del Consiglio dell’Ue nel 2022 e dal suo secondo discorso alla Sorbona nell’aprile 2024, il Presidente della Repubblica ha sempre difeso l’ottenimento da parte della Francia di un portafoglio chiave di Commissario europeo, incentrato sui temi della sovranità industriale e tecnologica e della competitività europea. Questo è stato il filo conduttore di tutti i contatti avuti con la Presidente della Commissione europea da quando è stata eletta dal Parlamento europeo”, hanno precisato fonti dell’Eliseo. - (PRIMAPRESS)