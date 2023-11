Destinazioni neve: montagne già innevate e parte la stagione di sci a Passo Rolle in Trentino

(PRIMAPRESS) - TRENTINO - È già destinazione neve a Passo Rolle, il valico alpino in provincia di Trento a quota 1.984 metri che collega le valli del Primiero e di Fiemme.

La neve caduta nella prima parte di novembre e le condizioni metereologiche favorevoli di questi ultimi giorni permetteranno agli amanti dello sci di tornare in pista già sabato 25 e domenica 26 novembre nel magnifico scenario di Passo Rolle. Gli appassionati potranno divertirsi disegnando le prime curve sulle piste immacolate degli impianti Cimon e Ferrari. Un antipasto del gustoso inverno che ci attende ai piedi delle Pale di San Martino, con il resto della skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle pronta all’apertura stagionale in occasione del ponte dell’Immacolata da giovedì 7 dicembre.

Una stagione invernale che si preannuncia particolarmente ricca, in uno dei luoghi più scenografici delle Alpi, dove si snodano i 60 chilometri dell’area sciistica punta meridionale del circuito “Dolomiti Superski”. Uno splendido angolo di Trentino a misura di famiglia, nel cuore del Parco Paneveggio Pale di San Martino, con panoramiche piste perfettamente battute e mai troppo affollate, ideali sia per chi desidera cimentarsi per la prima volta con lo sci di discesa (come i piccoli, a cui sono dedicati il campo scuola Prà delle Nasse e il Kinderland Tognola), sia per chi è già esperto. Le piste del comprensorio sono servite da 21 impianti di risalita che portano dai 1.400 metri del centro abitato fino ai 2.400 metri di Punta Tognola. La skiarea comprende anche 30 chilometri di piste di sci nordico. Lo sci alpino rimane comunque il fiore all’occhiello di questo angolo di Trentino in modo particolare lungo il Carosello delle Malghe, i 45 chilometri di piste che dall’Alpe Tognola conducono fino a Malga Ces, passando per Cima Tognola, Malga Valcigolera e Punta Ces, connubio ideale tra la passione per lo sci e il piacere della buona tavola. - (PRIMAPRESS)