Hotel: da Roma a Parigi nella partnership tra Leonardo Hotels e il club Ferrari Passione Rossa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il colore rosso come denominatore comune di una passione per l'eccellenza. Così Leonardo Hotels lancia la partnership con Ferrari Club Passione Rossa, uno dei più importanti club di proprietari di Ferrari, in occasione della presentazione dell’evento 'From Rome to Paris in Red', che si è svolta alla presenza di Monica Stefanelli Cluster Italy Director of Sales del marchio Leonardo Hotel e di 6 Ferrari al Nyx Hotel Rome e che Il 12 settembre prossimo porterà 30 Ferrari che indosseranno la livrea dei brand di hotellerie Leonardo Hotels e Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels in un viaggio verso Parigi. Un viaggio simbolico di quattro giorni guidato da Fabio Barone, pilota con cinque record mondiali di velocità su Ferrari e presidente di Passione Rossa, che attraverserà l'Italia, facendo tappa sul Garda e poi attraversare il territorio dei vignerable francesi, per raggiungere là Ville Lumiere dove ha già aperto il Leonardo Boutique Hotel nello stupendo 9º arrondissement Opera.

L'inedita collaborazione promuove la nuova apertura romana, Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels, in programma a gennaio 2025 nel quartiere Prati nello spirit di esperienze esclusive dedicato a viaggiatori curiosi ed esigenti. - (PRIMAPRESS)