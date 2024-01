Appuntamenti neve: a San Martino di Castrozza-Passo Rolle arriva il Vertical Winter Tour di Radio Deejay

(PRIMAPRESS) - TRENTO - La skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle sarà ancora la location del Vertical Winter Tour di Radio Deejay in programma sabato 27 e domenica 28 gennaio prossimi. Un weekend di appuntamenti da vivere sugli sci con il village che sarà allestito sull’Alpe Tognola, nelle immediate vicinanze dell’omonimo rifugio, dove saranno organizzati numerosi momenti e attività di musica, divertimento e degustazioni. Sport, Music and Fun è anche nel 2024 il filo conduttore dell’evento, in grado di intrattenere un pubblico molto vasto, dai ragazzi agli adulti, con un bellissimo villaggio sulla neve di 900 mq ad ingresso totalmente libero e gratuito (orario 9-16:30) e tantissime attività da svolgere dalla mattina al pomeriggio inoltrato. Da non perdere poi la possibilità di provare una delle auto del parco Nissan e-4orce nel Test Drive allestito con partenza dal centro di San Martino di Castrozza. - (PRIMAPRESS)