Sci: Madonna di Campiglio e Passo Tonale aprono la stagione invernale del Trentino

(PRIMAPRESS) - TRENTO - La stagione sciistica in Trentino è pronta a partire già dal prossimo 18 novembre nelle due località più in quota: Madonna di Campiglio e Passo Tonale. Si scia sulle piste del Grostè e sopra Passo Tonale mentre il successivo weekend saranno un pó tutte le destinazioni dolomitiche al dare il via alla stagione invernale. Quella passata aveva fatto registrare oltre 7 milioni di presenze che le previsioni di quest'anno hanno buona probabilità di superare.

Saranno 800 km di piste, la maggior parte distribuite tra due grandi comprensori, il Dolomiti Superski con 350 chilometri e lo Skirama Dolomiti-Adamello Brenta con quasi 400 chilometri, serviti da 227 impianti di risalita veloci e agevoli.

Da sabato 18 novembre a Madonna di Campiglio saranno accessibili i tracciati nella parte alta del Grostè, la più in quota della skiarea. A Passo Tonale si potrà sciare nella parte più alta della skiarea Tonale-Pontedilegno, quella del bacino glaciale del Presena. Nei successivi weekend, se il meteo si manterrà favorevole, per temperature o ulteriori possibili nevicate, anche altre skiarea metteranno in funzione gli impianti e apriranno le prime piste. In particolare da sabato 25 novembre la Paganella e lo Ski Center Latemar dal versante di Pampeago. Dal 2 dicembre, invece, Folgarida Marilleva, Pinzolo, Peio, Monte Bondone, Folgaria, l’Alpe Cermis, l’Alpe Lusia e Passo San Pellegrino. E per il tradizionale Ponte dell’Immacolata si aggiungeranno, dal 5 dicembre, Val di Fassa, San Martino di Castrozza e Lavarone. - (PRIMAPRESS)