Serie Tv: su Rai Kids arriva “Clan” una storia di riscatto a Scampia con la scuola di Judo di Maddaloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un ragazzo di Scampia che attraverso l’amicizia, il judo e la guida del maestro Maddaloni trova la forza di ribellarsi a un destino già segnato dalla criminalità organizzata. E’ la storia di “Clan - Scegli il tuo destino”, la nuova serie di Rai Kids che debutta in esclusiva e in prima visione giovedì 23 maggio su RaiPlay, in occasione della Giornata della Legalità. Francesco, 15 anni, è nato e cresciuto a Scampia, alla periferia di Napoli, con un padre latitante, una madre poco presente e un fratello maggiore, chiamato Ninja, che si fa strada nella camorra. Il suo destino è già scritto, ma l’incontro con la palestra di Judo di Maddaloni gli offre una possibilità in più. Attraverso il judo, impara la disciplina e il rispetto nei confronti dell’avversario, e fa la conoscenza di un gruppo di ragazzi che presto diventano suoi fedeli amici. I ragazzi del Clan Maddaloni sono giovani che vogliono cambiare il loro destino emancipandosi dal sistema della camorra, giovani che credono nella forza del bene. Tra questi, Ginevra è sicuramente quella che ci crede di più: figlia del professore di italiano di Francesco, insegna a quest’ultimo che bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, ed è questo che segna il proprio destino. La serie prodotta da KidsMe (la Content Factory di De Agostini Editore) & Mosaicon Film, in collaborazione con Rai Kids, è basata sul romanzo bestseller “O Maé – Storia di Judo e di camorra” di Luigi Garlando (pubblicata da Mondadori Libri nella collana bestBUR), ispirato alla storia vera della palestra di Gianni Maddaloni a Scampia. - (PRIMAPRESS)