CdA Rai: interim per TGR con Pacchetti e Rai Sport con Mascolo al Tg3 continua Terzulli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà Roberto Pacchetti, già condirettore della TGR Rai ad assumere la responsabilità ad interim della testata giornalistica che riunisce tutte le sedi regionali mentre Massimiliano Mascolo assumerà l'interim di Rai Sport . Come si legge in una nota diffusa oggi da viale Mazzini : "Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi in Viale Mazzini e presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi ha ratificato l’attribuzione in via transitoria al Condirettore Roberto Pacchetti della responsabilità ad interim della direzione della Testata Giornalistica Regionale televisiva e radiofonica dopo le dimissioni del Direttore della TGR Alessandro Casarin lo scorso 11 dicembre. Nella stessa seduta il Consiglio ha espresso parere favorevole all’affidamento in via transitoria della responsabilità ad interim della testata Rai Sport al Vice Direttore Massimiliano Mascolo in vista della cessazione dell’incarico del Direttore Jacopo Volpi prevista il prossimo 31 dicembre.

Ai Direttori Casarin e Volpi il Cda ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto negli anni in azienda.

L’Amministratore Delegato ha poi comunicato al Consiglio che il Vice Direttore del Tg 3 Pierluca Terzulli continuerà ad esercitare le funzioni di responsabile ad interim della testata.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre una manovra di incentivazione all’esodo per tutto il personale, su base volontaria, in linea con quanto definito nel Piano industriale. - (PRIMAPRESS)