Tv: Ballando licenzia Madonia ma rischia di mostrare il volto poco meritocratico della Rai di servizio pubblico

(PRIMAPRESS) - ROMA - La produzione di Ballando con Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica, comunica che - a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma - il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all'edizione in corso": queste le parole della nota ufficiale diffusa lunedì 25 novembre. "Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi, e gli auriamo il meglio per i suoi futuri progetti". Un secco comunicato che è solo la coda di una polemica che aleggia da tempo sulle votazioni di pancia e non di merito di due dei giurati più contestati non solo dai protagonisti di Ballando ma anche dai social.

Nel corso della nona puntata, il ballerino ha avuto un acceso diverbio con Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime puntate, Federica Pellegrini dovrà dunque ballare con un altro maestro che sarà reso noto nei prossimi giorni. Ma al di la delle regole dello spettacolo dove polemiche, scontri e battibecchi talvolta contribuiscono ad aumentare lo share, in questo caso la questione è diversa perhé il format assegna voti sulla base di una esibizione e quindi il merito assume una parte rilevante che non può essere assimilato alle concessioni del solo spettacolo. In questa edizione di Ballando i voti degli "esperti" (si fa per dire) di Selvaggia Lucarelli e di Guillermo Mariotto sono stati espressi in molti casi non con il valore della meritocrazia ma con simpatie ed antipatie pieno di pregiudizi, discostandosi persino in modo evidente da quelli della presidente della giuria ed esperta Carolyne Smith.

L'epilogo di Madonia rischia di mettere in mostra una Rai di Servizio Pubblico poco attenta alla sua funzione di controllo su messaggi devianti (con un pubblico di giovani e giovanissimi all'ascolto) e in questo format sta diventando difficile separare il merito dallo spettacolo a tutti i costi con pruriginosi ed inutili commenti. In questa ultima puntata oltre al caso Madonia ha fatto discutere il 5º posto di Bianca Guaccero dopo un'ottima prova. Anche qui il merito accantonato. Un cattivo esempio per una tv pubblica. - (PRIMAPRESS)