Tv ragazzi: riparte la serie Minieroi della Foresta su Rai YoYo. La regia di Massimo Montigiani

Sarà presentata questa mattina, alle ore 10, all'Istituto Comprensivo di via Casalotti a Roma, l'anteprima della nuova serie Minieroi della Foresta, una produzione Movimenti Production e Mobo, e coprodotta da Zodiak Kids & Family France, con la partecipazione di Rai Kids e France télévisions, con il sostegno del MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, co-finanziata dall'Unione Europea, con il sostegno del CNC in associazione con Cinemage per la Regia di Massimo Montigiani che andrà in onda da lunedì 21 ottobre, tutti i giorni, alle ore 7.50 su Rai Yoyo. Disponibile anche in boxset su RaiPlay.