CdA Rai: ecco i membri espressi dal voto parlamentare. Ora la battaglia per la presidenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci sono voluti mesi ma alla fine il Consiglio di Amministrazione della Rai si è formato con il voto parlamentare che ha visto una maggioranza di governo compatta ed una opposizione spaccata. Sono 4 i membri eletti che andranno ad aggiungersi a Davide Di Pietro, eletto dai dipendenti lo scorso novembre. Il voto della Camera è andato a Federica Frangi (in quota Fratelli d’Italia, sostenuta dalle forze di governo) e Roberto Natale (in quota Avs). I nomi scelti dai senatori sono invece quelli di Antonio Marano (indicato dalla Lega e votato dal centrodestra) e il riconfermato Alessandro di Majo (in quota M5s).

Il Tesoro ha poi indicato Giampaolo Rossi, attuale direttore generale, punto di riferimento di Fratelli d'Italia nel campo dei media, come consigliere che assumerà l'incarico di amministratore delegato, insieme a Simona Agnes, espressione dichiarata da tempo da Forza Italia per il ruolo di presidente, sempre che ci sia il via libera non scontato della Commissione di Vigilanza. - (PRIMAPRESS)