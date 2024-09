StregArti 2024: il premio Arco di Traino ai direttori Marco Lollobrigida (Rai Sport) e Roberto Genovesi (Rai Libri)

Marco Lollobrigida, direttore Rai Sport

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il vicedirettore di Rai Sport, Marco Lollobrigida, e il direttore di Rai Libri, Roberto Genovesi, sono i vincitori del Premio Arco di Traino – StregArti 2024. Lo ha stabilito la giuria della manifestazione, che si è inaugurata lo scorso 14 settembre con la tradizionale mostra di arte contemporanea. La cerimonia di premiazione è in programma venerdì 20 settembre, alle ore 21, al teatro comunale di Benevento. Marco Lollobrigida è stato premiato per “aver sempre raccontato come giornalista e scrittore le gesta sportive degli atleti italiani e, in particolare, per avere valorizzato il valore femminile di vite dedicate allo sport”. Il direttore di Rai Libri, Roberto Genovesi, che è anche direttore artistico di “Cartoons On The Bay” è stato insignito del Premio Arco di Traiano per “essersi speso dagli inizi della sua carriera sino a oggi a favore della divulgazione culturale e di intrattenimento, presso le nuove generazioni con una grande attenzione per il mondo dell’animazione e della letteratura nazionale ed internazionale”.

Nel corso della serata, che sarà presentata da Magda Mancuso, e che vedrà la partecipazione di Anna Maggio e dell’Associazione Sportiva GioArt, saranno premiati, con dei riconoscimenti speciali, anche il presidente nazionale dell’Unione Proloco d’Italia, Antonio La Spina, il soprano Jole Rita Raffa, il Direttore Regionale Campania Special Olimpic, Salvatore Taurino, e il Colonnello Eugenio Fortunato.

“SregArti”, promossa dalla Pro Loco Samnium, dall’Associazione Podismo Benevento e Libertas, con il patrocinio del Comune di Benevento, prosegue fino a domenica 22 settembre con un ricco calendario di appuntamenti. A Palazzo Paolo V potranno essere ancora visitati la mostra d'arte contemporanea e il Festival dei due Principati. Da venerdì 20 fino a domenica 22 settembre il fulcro della manifestazione si sposterà in piazza Roma con l’apertura del “Bivacco dei 4 imperatori” una sorta di “villaggio olimpico” con area street food a cura di Coldiretti Benevento – Campagna Amica e una serie di eventi d’intrattenimento musicale che coinvolgono tutte le fasce d’età. Molto attesa anche la gara podistica nazionale in notturna tra i monumenti dei quattro imperatori che si svolgerà sabato 21 settembre, dalle ore 18, con “X Correre la Storia Junior” e, a seguire, alle 20, “X Correre la Storia – 10Km”. La partenza e l’arrivo sono previsti nei pressi dello stoico e suggestivo Arco di Traiano a siglare un legame indissolubile con la storia. Domenica 22 settembre, alle 18, ci sarà la sfilata lungo Corso Garibaldi della Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria, con deposizione corona al monumento ai caduti, a Piazza Castello, mentre alle 20, in piazza Roma, l’ensemble si esibirà in concerto. - (PRIMAPRESS)